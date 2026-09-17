Связанного с терактом в «Крокусе» боевика осудили в США

Суд в США приговорил к 20 годам лишения свободы афганского боевика Мохаммада Шарифуллу, связанного с терактом в «Крокус Сити Холле».
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