В Петербурге создадут координационную группу по контролю розничных цен

Она будет выявлять необоснованное изменение цен на товары. Депутаты Законодательного собрания Петербурга создадут координационную группу, которая будет заниматься мониторингом динамики цен на товары первой необходимости.
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