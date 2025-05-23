Смоленск 2.0
ГЛАВНАЯВСЕ СТАТЬИПРОИСШЕСТВИЯПОЛИТИКАОБЩЕСТВОЭКОНОМИКАКУЛЬТУРАЗДОРОВЬЕ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Смоленск 2.0

78 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Ляшенко
    "Уроженец Душанбе занял пост заместителя главы Смоленска по строительству и архитектуре", и где ,ублюдок под кликухой...Уроженец Душанбе ...
  • Grigorij Smoljakov
    Ладно хоть живаСледственный коми...
  • Егор Горшков
    Память о наших героях священна, хорошо, что это понимают многие люди, не только государство должно её хранить.В Смоленске Вечны...

Василий Анохин принял участие в голосовании за объекты благоустройства в Смоленске

Василий Анохин принял участие в голосовании за объекты благоустройства в Смоленске

Смоляне могут сделать свой выбор до 12 июня Губернатор Смоленской области Василий Анохин в соцсетях рассказал, что стал участником голосования за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх