Василий Анохин принял участие в голосовании за объекты благоустройства в Смоленске

Смоляне могут сделать свой выбор до 12 июня Губернатор Смоленской области Василий Анохин в соцсетях рассказал, что стал участником голосования за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
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