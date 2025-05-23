Василий Анохин принял участие в голосовании за объекты благоустройства в Смоленске

Смоляне могут сделать свой выбор до 12 июня Губернатор Смоленской области Василий Анохин в соцсетях рассказал, что стал участником голосования за объекты благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды», входящей в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».