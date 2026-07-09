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В Орле стартовала вторая волна подачи заявлений в первые классы школ

В Орле стартовала вторая волна подачи заявлений в первые классы школ

В Орле стартовала вторая волна записи в первые классы. Родители, чьи дети не проживают на закреплённой за школой территории, могут подать заявления на свободные места в другие образовательные организации.

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