МЧС: шквалистый ветер до 25 м/с, гроза и ливни надвигаются на Калужскую область

В Калужской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в МЧС. В период с 18 часов 10 июля до 10 часов 11 июля местами по региону ожидается очень сильный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.