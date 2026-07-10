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Калуга-поиск

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МЧС: шквалистый ветер до 25 м/с, гроза и ливни надвигаются на Калужскую область

МЧС: шквалистый ветер до 25 м/с, гроза и ливни надвигаются на Калужскую область

В Калужской области ожидается ухудшение погодных условий, сообщили в МЧС. В период с 18 часов 10 июля до 10 часов 11 июля местами по региону ожидается очень сильный дождь, ливень, гроза, град, шквалистое усиление ветра 20-25 м/с.

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