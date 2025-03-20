FT: Венгрия считает, что санкции против РФ мешают урегулированию на Украине

Сомнения Венгрии по поводу санкций Евросоюза в отношении России усилились, Будапешт считает, что ограничения могут создать препятствия для нормального урегулирования конфликта на Украине, пишет Financial Times.
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