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Не только о футболе

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Предсезонка РПЛ, супервывеска в Первой лиге и Летняя лига НБА

Предсезонка РПЛ, супервывеска в Первой лиге и Летняя лига НБА

За чем следить 13 июля: «Зенит» — «Динамо» Махачкала, «Урал» — «Торпедо» и «Вашингтон Уизардс» — «Сакраменто Кингз»! ✅ 🏀 3:00: «Вашингтон Уизардс» — «Сакраменто Кингз», Летняя лига НБА — 104:85 НБА — Летняя лига .

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