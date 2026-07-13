Предсезонка РПЛ, супервывеска в Первой лиге и Летняя лига НБА

За чем следить 13 июля: «Зенит» — «Динамо» Махачкала, «Урал» — «Торпедо» и «Вашингтон Уизардс» — «Сакраменто Кингз»! ✅ 🏀 3:00: «Вашингтон Уизардс» — «Сакраменто Кингз», Летняя лига НБА — 104:85 НБА — Летняя лига .
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