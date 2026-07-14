На сайте МОк впервые за три года заработал раздел о России

На сайте Международного олимпийского комитета впервые за три года заработал раздел о России. На странице указан адрес Олимпийского комитета нашей страны, официальный сайт организации, а также имена главы ОКР Михаила Дегтярёва и генерального секретаря Владимира Берёзова.
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