Нетрезвый водитель на ходу полез за телефоном и собрал «паровозик» из пяти машин

Массовое ДТП с участием пяти автомобилей случилось 7 марта около 23:55 на улице Шварца, 4. Водитель «Рено Логан» потерял управление и врезался в стоящий автомобиль «Jac J7» под управлением 50-летнего мужчины.
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