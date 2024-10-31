Эмир Кустурица будет снимать фильм по роману Достоевского на Кубани

Режиссёр снимет ленту по мотивам "Преступления и наказания" на территории Краснодарского края.Сербский режиссёр и писатель Эмир Кустурица планирует провести съёмки фильма по мотивам романа Фёдора Достоевского "Преступление и наказание" летом 2025 года в Краснодарском крае.