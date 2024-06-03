Житель Екатеринбурга выиграл в лотерею 777 тысяч рублей

Екатеринбургский предприниматель Дмитрий Малярчук выиграл в лотерею 777 778 рублей. Как сообщили в компании «Столото», мужчина узнал о своей удаче через неделю после розыгрыша и не сразу поверил в выигрыш.
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