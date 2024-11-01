Семаглутид может быть полезен для пациентов с ожирением и артрозом коленного сустава

Исследование, опубликованное в New England Journal of Medicine, демонстрирует эффективность применения семаглутида для контроля веса и уменьшения боли при остеоартрите коленного сустава у лиц с ожирением.
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