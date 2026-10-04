Нетрезвый водитель без прав опрокинул Lada Vesta: трое пострадали

На 40-м километре трассы Кинель — Богатое — Борское в субботу вечером 23-летний водитель Lada Vesta без прав и в нетрезвом состоянии не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и перевернулась.
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