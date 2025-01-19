ХАМАС уточнило сроки передачи списка заложников Израилю

Asharq: ХАМАС передаст список израильских заложников в течение нескольких часов Премьер-министр Израиля БЕНДЖАМИН НЕТАНЬЯХУ (в центре) созывает свой Кабинет безопасности в канцелярии премьер-министра для обсуждения предлагаемой сделки по освобождению заложников с ХАМАС из сектора Газа Радикальная палестинская организация ХАМАС намерена в течение ближайших нескольких часов предоставить перечень израильских заложников, сообщила телекомпания Asharq, ссылаясь на источник информации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии