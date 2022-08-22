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Определились дни выступления сборных в полуфинальных эстафетах конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2022

Определились дни выступления сборных в полуфинальных эстафетах конкурса «Танковый биатлон» АрМИ-2022

По результатам жеребьевки 23 августа выступят сборные Узбекистана, России, Белоруссии и Монголии; 24 августа будут стартовать сборные Казахстана, Китая, Азербайджана и Вьетнама.

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