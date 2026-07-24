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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Шарль Леклер: «В квалификации я жду очень плотную борьбу»

Пилот « Феррари » Шарль Леклер подвел итоги пятничных свободных заездов перед Гран-при Венгрии , поделившись мнением о текущем положении команды.

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