Липецкая компания отсудила у московской 29 млн рублей за работы на «Северстали»

Арбитражный суд Липецкой области взыскал с московской компании долг в 22,5 млн рублей и неустойку в 6,5 млн рублей за выполненные огнеупорные работы на объекте «Северстали».
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