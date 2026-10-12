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Новости Липецка

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Липецкая компания отсудила у московской 29 млн рублей за работы на «Северстали»

Липецкая компания отсудила у московской 29 млн рублей за работы на «Северстали»

Арбитражный суд Липецкой области взыскал с московской компании долг в 22,5 млн рублей и неустойку в 6,5 млн рублей за выполненные огнеупорные работы на объекте «Северстали».

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