В Челябинске неизвестные плеснули мальчику в лицо жидкостью, от которой у ребенка остались ожоги. Об этом мать мальчика рассказала в сообществе "ЧМЗ" "ВКонтакте".
Челябинские подростки плеснули в лицо мальчику неизвестной жидкостью
Комментарии
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Русский Империалист
В стране полный разлад системы госуправления, отсюда такие колоссальные проблемы: нет идеологии, без которой вырастают монстры из поста, десятки миллионов сразиатов-паразитов, отбирающие триллионы у обездоленных русских, ОПГ "Диаспоры", которые устанавливают свои порядки в анклавах и куда полиция никогда не заходит, цыгане-паразиты, которые плюют на Законы и живут сами по себе и грабят русских, очень бережное отношение к изуверам из недогосударства 404, где до сих пор ни один административный район не превращён в пыль и где изуверства над русскими культивируются и т.д. и т.п..😡🇷🇺
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21 час.
Boris Max
Пора с 12 лет сажать на малолетку!
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15 час.
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