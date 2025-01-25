Русский Империалист

В стране полный разлад системы госуправления, отсюда такие колоссальные проблемы: нет идеологии, без которой вырастают монстры из поста, десятки миллионов сразиатов-паразитов, отбирающие триллионы у обездоленных русских, ОПГ "Диаспоры", которые устанавливают свои порядки в анклавах и куда полиция никогда не заходит, цыгане-паразиты, которые плюют на Законы и живут сами по себе и грабят русских, очень бережное отношение к изуверам из недогосударства 404, где до сих пор ни один административный район не превращён в пыль и где изуверства над русскими культивируются и т.д. и т.п..😡🇷🇺