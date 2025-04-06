ЕС планирует скоординированный ответ на тарифы США

Европейский союз готовит скоординированный ответ на введённые Соединёнными Штатами тарифы, включая ответные меры в отношении американского импорта на сумму до 28 миллиардов долларов, демонстрируя готовность к переговорам, но также и решимость к ответным действиям.
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