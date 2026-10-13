Невестка Татьяны Васильевой в первый раз показала лицо сына (видео)

Месяц исполнился четвертому ребенку 36-летней Марии Болонкиной и 47-летнего Филиппа Васильева. В честь этого события невестка народной артистки Татьяны Васильевой опубликовала в личном блоге трогательные кадры, на которых запечатлен новорожденный Иосиф вместе с отцом и старшими братьями и сестрами.