Почти половина российских школьников будут учиться на новогодних каникулах

Почти половина (45%) опрошенных школьников собираются заниматься учебой во время новогодних каникул. Те, кто, напротив, не будет заниматься учебой во время новогодних праздников, аргументировали это тем, что выходные нужны для того, чтобы отдыхать (45%).
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