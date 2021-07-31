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Виноградные листья похожи на капусту

Виноградные листья похожи на капусту

Виноград зацветает буквально на днях, именно в это время самой вкусной его частью становятся листья.

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ежик Костя
А как бы сделать, вот что бы капуста была похожа на виноград?🙃
Любовь Ивановна
надо быть селекционером ,тогда все получится.
Любовь Ивановна
виноградные листья салатом не являются. В некоторых блюдах это скорее заменитель капусты. Сочетание листьев винограда с мясом выявляет их необычный вкус. Еще они хорошо идут с беконом, различными копченостями, с медом. В балканских странах есть такая кулинарная традиция — в виноградные листья заворачивают пряную перченую рисовую начинку, затем получившиеся «свертки» тушат и подают на стол в качестве закуски в холодном или горячем виде. Виноградные листья также хорошо идут с бобовыми — чечевицей, фасолью и нутом.

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