Виноградные листья похожи на капусту

Вкусно с ЛюбовьюДом/ДачаВиноградные листья похожи на капусту Виноград зацветает буквально на днях, именно в это время самой вкусной его частью становятся листья.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьежик КостяА как бы сделать, вот что бы капуста была похожа на виноград?🙃Любовь Ивановнанадо быть селекционером ,тогда все получится.Любовь Ивановнавиноградные листья салатом не являются. В некоторых блюдах это скорее заменитель капусты. Сочетание листьев винограда с мясом выявляет их необычный вкус. Еще они хорошо идут с беконом, различными копченостями, с медом. В балканских странах есть такая кулинарная традиция — в виноградные листья заворачивают пряную перченую рисовую начинку, затем получившиеся «свертки» тушат и подают на стол в качестве закуски в холодном или горячем виде. Виноградные листья также хорошо идут с бобовыми — чечевицей, фасолью и нутом.Комментировать
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