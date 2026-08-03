Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Освобождение Гоа, или Как Индия победила НАТО

Освобождение Гоа, или Как Индия победила НАТО

02.08.2026 | Олег САРОВ 65 лет назад закончилась история последней европейской колонии в Индии 65 лет назад правительство Индии решило окончательно закрыть вопрос с последним наследием колониализма на индийской земле.

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