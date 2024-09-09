Kel-Tec – «американская мечта» Стрелок с винтовкой RFB. Фотография keltecweapons.com«И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона.
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Kel-Tec – «американская мечта» Стрелок с винтовкой RFB. Фотография keltecweapons.com«И положили оружие его в капище богов своих, и голову его воткнули в доме Дагона.
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