Рууд о борьбе за попадание на итоговый: «Чувствую себя готовым и мотивированным»

Каспер Рууд, вышедший в четвертый круг в Шанхае, высказался о борьбе за попадание на итоговый. «Я играл в Кубке Дэвиса в Норвегии, неделю спустя – на Кубке Лейвера [в Ванкувере], а затем сразу отправился в Азию, поэтому был немного утомлен.