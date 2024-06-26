Журналист Fox Хэннити высмеял подготовку Байдена к дебатам с Трампом

Ведущий Fox News Шон Хэннити высмеял американского президента Джо Байдена, который "пять с лишним дней" скрывается от общественности и не выполняет свои прямые обязанности, готовясь к дебатам с Дональдом Трампом.
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