«Агрессивная» тактика, выбор дирижёрской палочки, казусы на концерте: будни дирижёра симфонического оркестра

От взмаха его руки зависит слаженность коллектива из ста человек. Художественный руководитель и главный дирижёр Крымского академического симфонического оркестра Александр Долинский рассказал нам о том, как управляет артистами, зачем ему 20 палочек и какие курьёзы происходили во время выступлений.
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