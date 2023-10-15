«Агрессивная» тактика, выбор дирижёрской палочки, казусы на концерте: будни дирижёра симфонического оркестра

От взмаха его руки зависит слаженность коллектива из ста человек. Художественный руководитель и главный дирижёр Крымского академического симфонического оркестра Александр Долинский рассказал нам о том, как управляет артистами, зачем ему 20 палочек и какие курьёзы происходили во время выступлений.