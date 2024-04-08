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ФедералПресс

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В НАТО высказались о возможной войне с Россией

В НАТО высказались о возможной войне с Россией

ВАШИНГТОН, 9 апреля, ФедералПресс. Во время своего выступления на конференции в Вашингтоне, посвященной 75-летию НАТО, главнокомандующий объединенными силами альянса в Европе, американский генерал Кристофер Каволи оценил возможность войны с Россией.

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