Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

109 подписчиков

«Астон Вилла» предложила за Феррана 20+10 млн евро. «Барселона» требует 30 млн без бонусов (El Nacional)

По данным El Nacional, английский клуб предложил «Барселоне» 20 млн евро и еще 10 млн в виде бонусов, зависящих от выступлений игрока и команды.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх