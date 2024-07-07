Система ПВО уничтожила несколько украинских беспилотников в Воронежской области, начался пожар

В последние дни Воронежская область подверглась серии атак со стороны Украины. По словам губернатора Александра Гусева, минувшей ночью система ПВО успешно уничтожила несколько украинских беспилотников, один из которых разбился в Подгоренском районе, вызвав пожар на складе.