Система ПВО уничтожила несколько украинских беспилотников в Воронежской области, начался пожар

В последние дни Воронежская область подверглась серии атак со стороны Украины. По словам губернатора Александра Гусева, минувшей ночью система ПВО успешно уничтожила несколько украинских беспилотников, один из которых разбился в Подгоренском районе, вызвав пожар на складе.
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