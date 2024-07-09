Якушев обсудил с сербским коллегой вопросы политической стойкости под давлением внешних сил

Полпред и врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев встретился на «Иннопроме» с министром без портфеля в правительства Сербии, председателем Сербской народной партии (СНП) Ненадом Поповичем.
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