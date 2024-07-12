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Пелагея станет хедлайнером фестиваля "МИР Сибири" в Красноярском крае

Пелагея станет хедлайнером фестиваля "МИР Сибири" в Красноярском крае

Певица выйдет на сцену вечером в пятницу, 12 июля.Уроженка Новосибирска певица Пелагея станет хедлайнером ХХ фестиваля этнической культуры "МИР Сибири", который проходит с 11 июля в селе Шушенское Красноярского края.

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