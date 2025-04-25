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ФедералПресс

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Два человека погибли в результате украинского обстрела Белгородской области

Два человека погибли в результате украинского обстрела Белгородской области

БЕЛГОРОД, 25 апреля, ФедералПресс. В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по автомобилю в Грайворонском округе Белгородской области погибли два мирных жителя, один человек получил тяжелые ранения.

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