Два человека погибли в результате украинского обстрела Белгородской области

БЕЛГОРОД, 25 апреля, ФедералПресс. В результате удара беспилотника Вооруженных сил Украины по автомобилю в Грайворонском округе Белгородской области погибли два мирных жителя, один человек получил тяжелые ранения.
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