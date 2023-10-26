В Мелитополе пытались подорвать запорожского чиновника в его же машине

Сотрудника администрации Запорожской области пытались подорвать в собственном автомобиле. Об этом сообщает Telegram-канал Baza По данным журналистов, 27-летний мужчина в самый последний момент заметил, что к днищу его ВАЗ 2111 прикреплено некое устройство.