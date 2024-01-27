ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

291 подписчик

Затишье перед бурей на фронте? Суточные потери противника сократились: новости спецоперации за 27 января

Затишье перед бурей на фронте? Суточные потери противника сократились: новости спецоперации за 27 января

▫️ На Купянском направлении потери составили 25 боевиков ВСУ ▫️ На Краснолиманском направлении – 100 военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх