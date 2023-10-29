ДОСТОЙНАЯ ЖИЗН...
ГлавнаяОбществоОбсуждаемПенсия и пенсионерыЗдоровьеСад, огородВкусно!Ликбез
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

20 049 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Надежда Новопашина
    Ща-а-а-ззззз! Разбежались!Блинкен опять тре...
  • Олег Салов
    Он что,до такой степени дебил,что считает,что мы будем выполнять его требование,я знал,что они тупые,но что до такой ...Блинкен опять тре...
  • Николай Галыгин
    Так ,Америка- это же пуп землиБлинкен опять тре...

Израильтян спасает российский паспорт

Израильтян спасает российский паспорт

ХАМАС пообещал освободить восемь заложников, информация о которых поступила по дипканалам из Москвы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Надо законодательно немедленно ликвидировать институт двойного гражданства и признать недействительными российские паспорта граждан с таковым...Тогда все встанет на свое место...
Ответить
3 д.
Гарий Щерба
ПРИКРЫЛИСЬ КРЫСЫ  РОССИЙСКИМ ПАСПОРТОМ ,,ПАТРИОТЫ,, , ДВОЙНЫМ  гражданством во ВСЮ ПОЛЬЗУЮТСА ...!!! Там ВОЙНА--мы РУССКИЕ , в  РОССИИ ЗАВАРУШКА -- мы Евреи ....
Ответить
3 д.
МГ
Малик Гумеров
&quot;Израильтян спасает российский паспорт&quot; -  А РОССИЮ и россиян   от  израильтян   что спасет ?            Пока через евреев грабят россию-матушку и народ .... - практически весь олигархат-буржуинство евреи , через евреев промывают мозги населению ... - всю СМИ  оккупировали  .... !                                                                     Вон Украину  - трахают и опускают  .... через евреев !
Ответить
3 д.

Картина дня

наверх