Надо законодательно немедленно ликвидировать институт двойного гражданства и признать недействительными российские паспорта граждан с таковым...Тогда все встанет на свое место...

ПРИКРЫЛИСЬ КРЫСЫ РОССИЙСКИМ ПАСПОРТОМ ,,ПАТРИОТЫ,, , ДВОЙНЫМ гражданством во ВСЮ ПОЛЬЗУЮТСА ...!!! Там ВОЙНА--мы РУССКИЕ , в РОССИИ ЗАВАРУШКА -- мы Евреи ....

МГ

Малик Гумеров

"Израильтян спасает российский паспорт" - А РОССИЮ и россиян от израильтян что спасет ? Пока через евреев грабят россию-матушку и народ .... - практически весь олигархат-буржуинство евреи , через евреев промывают мозги населению ... - всю СМИ оккупировали .... ! Вон Украину - трахают и опускают .... через евреев !