Освобожденный россиянин Козлов рассказал о пытках в плену у ХАМАС

Боевики радикального палестинского движения ХАМАС постоянно избивали заложников, захваченных во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года, заявил в интервью The Wall Street Journal россиянин Андрей Козлов , недавно освобождённый из плена.
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