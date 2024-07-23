В МВД сочли нецелесообразным создание электросамокатной полиции

Ранее с этой инициативой выступил вице-спикер ГД Владислав Даванков МВД считает нецелесообразным создание специализированного подразделения по контролю за соблюдением ПДД лицами, которые передвигаются на средствах индивидуальной мобильности, в связи с некомплектом личного состава.