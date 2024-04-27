«Ситуация напряженная»: губернатор Моор попросил водителей воздержаться от поездок по трассе Тюмень - Омск.
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«Ситуация напряженная»: губернатор Моор попросил водителей воздержаться от поездок по трассе Тюмень - Омск.