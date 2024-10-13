Ребенок смотрит видео для взрослых: хакер и психолог рассказали, как правильно фильтровать контент детей

Каждый родитель рано или поздно сталкивается с ситуацией, когда ребенок активно познает мир. Если в первые годы жизни это одни проблемы, то в более осознанном возрасте у детей появляется Интернет, а вместе с ним нежелательный контент.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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