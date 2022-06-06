Халявный российский бензин для финнов закончился — на границе придётся платить

Когда вы финн и живете рядом с российской границой, у вас есть прекрасная возможность существенно снизить свои расходы на покупку бензина и дизтоплива.
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