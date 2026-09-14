❗️9 сотрудников ЗАЭС и 20 жителей Энергодара погибли в результате украинских атак за последние месяцы, еще около 100 человек получили ранения, заявил Алексей Лихачев.
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