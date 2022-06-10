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Заместитель главы правоцентристов поддержал новую военную стратегию Японии

Заместитель главы правоцентристов поддержал новую военную стратегию Японии

Понимание предложения правящей партии о том, что Япония должна обладать средствами «контратаки» в целях самообороны, выразил заместитель главы правоцентристской политической партии Японии «Комейто», Кадзуо Китагава, 10 июня пишет The Japan News.

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