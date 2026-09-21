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Миссия ШОС не выявила нарушений, ставящих под сомнение выборы

Миссия ШОС не выявила нарушений, ставящих под сомнение выборы

Миссия наблюдателей от Шанхайской организации сотрудничества не зафиксировала нарушений, которые могли бы поставить под сомнение легитимность выборов или повлиять на результаты голосования.

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