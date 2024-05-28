Генерал Бужинский оценил возможность штурма Харькова русской армией

Вооружённые силы России за последнее время выбили ВСУ минимум из 14 населённых пунктов.Активные действия Вооружённых сил России в Харьковской области не были началом крупного наступления, но являются своеобразной "разминкой" перед крупной стратегической операцией.
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