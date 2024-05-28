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Генерал Бужинский оценил возможность штурма Харькова русской армией

Генерал Бужинский оценил возможность штурма Харькова русской армией

Вооружённые силы России за последнее время выбили ВСУ минимум из 14 населённых пунктов.Активные действия Вооружённых сил России в Харьковской области не были началом крупного наступления, но являются своеобразной "разминкой" перед крупной стратегической операцией.

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