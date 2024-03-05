Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Мы знаем, что они задумали или о наивной западной хитрости

Мы знаем, что они задумали или о наивной западной хитрости

Вы не задумывались для чего Россия опубликовала запись разговора двух немецких военных, обсуждающих удары по нашей стране и возможность отправки войск Германии в зону конфликта? Вариант для внутреннего потребления (пропаганды, нагнетания и т.

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