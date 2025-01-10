Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 069 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Эльвира Величутина (Вишневская)
    А наш минздрав в самый разгар гриппа и пр. вирусных "шалостей" приглашает пенсионеров с 9-10 января пройти диспансери...Вирусолог: Метапн...
  • Андрей Матвеев
    Ох, как прискорбно! Красивая женщина  и талантливая актриса. Скорблю, соболезнования родным и близким!Умерла актриса Ев...
  • Семен Борисов
    Грузины уже побывали в ЕС,теперь очередь хитрожопых армян!😅Кабмин Армении од...

День 11 января в истории

День 11 января в истории

День заповедников и национальных парков России. Праздник был учрежден в 1997 году. Дата выбрана не случайно: 11 января 1917 года на территории Забайкальской об­ласти (ныне Бурятия) был создан первый в нашей стране природный заповедник — Баргузинский соболиный заповедник.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх