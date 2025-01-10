День 11 января в истории

День заповедников и национальных парков России. Праздник был учрежден в 1997 году. Дата выбрана не случайно: 11 января 1917 года на территории Забайкальской об­ласти (ныне Бурятия) был создан первый в нашей стране природный заповедник — Баргузинский соболиный заповедник.