День 11 января в истории

День заповедников и национальных парков России. Праздник был учрежден в 1997 году. Дата выбрана не случайно: 11 января 1917 года на территории Забайкальской области (ныне Бурятия) был создан первый в нашей стране природный заповедник — Баргузинский соболиный заповедник.
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