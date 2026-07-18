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Гштаад (ATP). 1/2 финала. Циципас сыграет с Шевченко, Коллиньон – с Серундоло-младшим

Стефанос Циципас сыграет с Александром Шевченко в полуфинале в Гштааде. Сетка турнира здесь . EFG Swiss Open Gstaad Гштаад, Швейцария 13 – 19 июля 2026 ATP 250 Призовой фонд – 612 620 евро Открытые корты, грунт 1/2 финала.

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