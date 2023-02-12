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Филип Форсберг получил травму в матче с «Филадельфией», Антон Форсберг – с «Эдмонтоном». Вратаря «Оттавы» увезли на носилках

Филип Форсберг получил травму в матче с «Филадельфией», Антон Форсберг – с «Эдмонтоном». Вратаря «Оттавы» увезли на носилках

Филип Форсберг получил травму в матче с «Филадельфией», Антон Форсберг – с «Эдмонтоном». Форвард «Нэшвилла» получил травму в конце первого периода после силового приема защитника «Флайерс» Расмуса Ристолайнена.

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