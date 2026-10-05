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Мама Костылевой сообщила, что её дочь не может тренироваться из-за воспалительного процесса

Мама Костылевой сообщила, что её дочь не может тренироваться из-за воспалительного процесса

Ирина Костылева, мама чемпионки России по фигурному катанию среди юниоров Елены Костылевой, рассказала, почему её дочери запретили тренироваться в течение 21 дня.

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